اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 07:28 م
خالد صلاح
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الولايات المتحدة تحذر من مخاطر الألغام الأرضية بمناسبة يومها العالمى

السبت، 04 أبريل 2020 06:35 م
الولايات المتحدة تحذر من مخاطر الألغام الأرضية بمناسبة يومها العالمى الغام - صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/

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حذرت الولايات المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة حول العالم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة للتوعية من مخاطر الألغاموذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن هذا اليوم يتيح الفرصة للعالم للتفكير في التقدم المحرز والتحديات المتبقية في إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وأضافت أن هذه المتفجرات من مخلفات الحرب لا تزال تعرض المدنيين للخطر في أكثر من 60 دولة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لمواجهة هذا التحدي الإنساني الخطير الذي يعرض الأبرياء ، بمن فيهم العديد من الأطفال ، للخطر.

وقالت إن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 3.7 مليار دولار في أكثر من 100 دولة منذ عام 1993 لتدمير الأسلحة التقليدية.

وأعربت عن تطلع بلادها لمواصلة هذا العمل المهم مع الدول المانحة الأخرى ،لتأمين العالم من مخاطر تلك الأسلحة وإزالة الألغام الأرضية من أجل بناء عالم أكثر أمانًا وازدهارًا.

 


الولايات المتحدة

الالغام الارضية

مخاطر الألغام

اسلحة

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