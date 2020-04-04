الولايات المتحدة: إجمالى الإصابات بكورونا بلغ 277205 والوفيات 6593

(رويترز)

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 277205 حالات بزيادة 37926 حالة إصابة على الإحصاء السابق وقالت إن عدد المتوفين ارتفع إلى 6593 بعد وفاة 1150 آخرين.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه الحصيلة لحالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة فى الثالث من ابريل مقارنة بإحصائها السابق الذى أعلنته قبل يوم.