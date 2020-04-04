اليوم السابع
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"الهجرة" تشيد بمبادرة "خلينا سند لبعض" لدعم المصريين العالقين بسبب كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 01:06 م
"الهجرة" تشيد بمبادرة "خلينا سند لبعض" لدعم المصريين العالقين بسبب كورونا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدور البارز الذي يقوم به المصريون بالخارج لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.
 
وفي السياق ذاته، توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العمراني، لدوره الكبير في مساعدة المصريين العالقين في دول إيطاليا وفرنسا والنمسا وأسبانيا، وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتوفير كمامات وأدوات تعقيم، وكذا مساعدة كبار السن منهم وغير القادرين على مغادرة المنزل، في قضاء متطلباتهم اليومية، وإرسال إعانات للحالات المُلحة.
 
يأتي ذلك في إطار مبادرات المصريين بالخارج للمشاركة المجتمعية؛ حيث تلقت وزارة الهجرة عدة مبادرات لمساعدة المصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
 
كما يمكن للمصريين في دول: إيطاليا وفرنسا والنمسا وأسبانيا، التواصل مع هاني فوزي م لتلقي طلباتهم على رقم: 33698968387 00 عبر تطبيق "واتس آب".
 
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت عن مشاركتها فى حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقبولها لمبادرة الإعلامى والمحامى الدولى، دكتور خالد أبو بكر، برعاية خمسين أسرة من المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وهى محافظتي الفيوم والغربية بواقع ٥٠ أسرة بكل محافظة، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

وجاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم الشخصية فى دعم الأسر الأكثر احتياجا، لتكون مثالا يقتدى به غيرها فى مساعدة الأسر المتضررة من تبعات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها، مثمنة دور ومشاركات المواطنين، الذين يعملون على إعلاء قيم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مؤكدة أنه "بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا".

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فيروس كورونا

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