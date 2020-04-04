فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 11 ألفا و781، وفاة 186 حالة، وصرح وزير الصحة ردولف انشوبير بأن الفيروس ينتشر حاليا بشكل أبطأ لكنه ما زال بعيدا عن الهزيمة والسيطرة الكاملة..مشيرا إلى تعافي 2507 أشخاص، وحذر من العودة إلى إقامة الأسواق المفتوحة، بسبب فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، موجها نداء عاجلا إلى السلطات المحلية بحظر تلك الأسواق.

ونوه وزير الصحة إلى أن فيروس كورونا قد ينتشر في نحو 22 سوقا مفتوحا ينتعش مع فصل الربيع .

من جانبها أصدرت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس ، اليوم السبت، مرسوما يشدد القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ويخص تنظيم عدد الأفراد المسموح لهم بالحضور في الجنازات وحفلات الزفاف واحتفالات عيد القيامة في الأماكن المغلقة.

وذكر المرسوم ، الذي أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية ، أنه يُحظر عقد اجتماعات في مكان مغلق يضم أكثر من خمسة أشخاص لا يعيشون في نفس الأسرة ويمكن حضور عشرة أفراد في الجنازات كحد أقصى وخمسة في حفلات الزفاف.

وعهد المرسوم الى المحافظين والسلطات الإدارية المحلية تنفيذ هذه القرارات بحظر التجمعات الخاصة إلا وفق هذه الشروط وذلك حتى إشعار آخر. وكان المجلس الوطني النمساوي " البرلمان " قد عقد اجتماعا أمس وافق فيه على ضرورة تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي من أجل زيادة فاعلية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد .

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، قال الاثنين الماضى، إن بلاده ستطالب المتسوقين بارتداء الكمامات في متاجر السوبر ماركت في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الذي لا يزال سريعا جدا.

وأغلقت النمسا المدارس والمطاعم والحانات والمسارح وغيرها من أماكن التجمع، بما في ذلك المتاجر التي تبيع سلعا غير حيوية، وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والعمل منها إذا أمكن.