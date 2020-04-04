وذكر المرسوم ، الذي أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية ، أنه يُحظر عقد اجتماعات في مكان مغلق يضم أكثر من خمسة أشخاص لا يعيشون في نفس الأسرة ويمكن حضور عشرة أفراد في الجنازات كحد أقصى وخمسة في حفلات الزفاف.
وعهد المرسوم الى المحافظين والسلطات الإدارية المحلية تنفيذ هذه القرارات بحظر التجمعات الخاصة إلا وفق هذه الشروط وذلك حتى إشعار آخر.

وكان المجلس الوطني النمساوي " البرلمان " قد عقد اجتماعا أمس وافق فيه على ضرورة تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي من أجل زيادة فاعلية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد .