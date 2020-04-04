المهندسين تكلف شعبتى كهرباء وميكانيكا بحث تصنيع أجهزة تنفس صناعي محليا

كتبت آية دعبس

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اجتماعا بالفيديو كونفرانس، مع رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين، صباح اليوم السبت، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة في ظل أزمة فيروس كورونا- كوفيد 19.

ناقش الاجتماع المقترحات التي يمكن أن تقدمها النقابة لمهندسيها في ظل الأزمة العالمية الحالية، وقد انتهى الاجتماع إلى عدة قرارات، :انتظام العمل بالنقابة العامة والنقابات الفرعية يوميا من الساعة٨:٣٠ صباحا حتى الساعة ٣:٣٠ عصرا، اعتبارا من اليوم، مع مراعاة أن يتواجد 50% من العاملين بكل الإدارات، وذلك لحين إشعار آخر، مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية و التطهير من فايرس كورونا ...

وكلفت النقابة شعبتي الهندسة الكهربائية والميكانيكية بتقديم الدراسة الخاصة بتصميم أجهزة التنفس الصناعي المسموح بتداول براءة اختراعها لجهات التصنيع المحلية بالدولة لإمكانية إنتاجها محليا، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة المهندس الأمين العام للنقابة العامة، لاستمرار دراسة الموقف على مستوى كافة النقابات الفرعية، بمحافظات مصر ، والتداعيات الناتجة عنه، وكذلك استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا( كوفيد 19) لأي من الزملاء المهندسين، متابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم.

وكذلك التنسيق مع اتحاد التشييد والبناء لمراجعة الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة بالاجتماع المنعقد بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري للتشييد والبناء في 25 مارس 2020، بخصوص التزام شركات المقاولات، وكذلك المكاتب الاستشارية والمصانع والجهات الإنتاجية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية أثناء العمل، والتواصل مع المكاتب الاستشارية للعمل على تنفيذ توصيات الدولة فيما يخص اشتراطات وظروف استئناف العمل ، مع الاستمرار في صرف مستحقات المهندسين العاملين بهذه المكاتب.

وأعلنت هيئة المكتب عن بدء تلقي التبرعات بصندوق الرعاية الاجتماعية لدعم ومساندة أسر المهندسين المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وذلك على الحساب رقم 1243070588748400011 بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي لمد النقابة بالمواد المطهرة والكمامات ، على أن يتم توزيع تلك المواد على جميع النقابات الفرعية البالغ عددها ٢٥ نقابة بأسعار مدعمة.

ودعت هيئة مكتب النقابة جميع رؤساء النقابات الفرعية بتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم، للتأكد من التزام جميع الشركات التي يعمل بها مهندسون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات للمهندسين بمواقع العمل.

كما استعرض نقيب المهندسين تفاصيل اللقاء الذي جمع هيئة مكتب النقابة العامة مع اتحاد المقاولين، والذي خرج بتوصيات هامة، منها: التزام كافة شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذه المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحرارة وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.

والتوصية لدى جهات العمل والمقاولين بصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية في توقيتاتها، ودون أي تأخير، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، و العمل على دراسة فترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار وتقديم تلك الدراسات لجهات الإسناد ، والجهات المعنية للاتفاق عليها بما يحقق الصالح العام ، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الإستشارية والمهندسين العاملين.