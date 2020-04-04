اليوم السابع
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الملك سلمان يأمر بتمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل

السبت، 04 أبريل 2020 01:33 ص
الملك سلمان يأمر بتمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل
إيمان حنا

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أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر بتمديد هوية مقيم للوافدين داخل وخارجرج المملكة العربية السعودية دون أى مصروفات، وذلك فى إطار جهود الملك سلمان المتواصلة للمساعدة على في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية. وفق بيان صحفى.

وتنفيذا لتلك التوجيهات بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ ، الموافق 18 / 3 / 2020م، حتى 9 / 11 / 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نُفذ مسبقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد "هوية مقيم" تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، موضحة أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آلياً من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.

 


الملك سلمان

السعودية

كورونا

الوافدين بالسعودية

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