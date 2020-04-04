المغرب: القبض على 4 أشخاص بتهمة الاحتيال بدعوى جمع تبرعات لضحايا كورونا

أ.ش.أ

تمكنت عناصر الأمن المغربي بمدينة مراكش بدولة المغرب، من القبض على 4 أشخاص، من بينهم شقيقان، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تقوم بانتحال صفة رسمية والنصب والاحتيال بدعوى جمع التبرعات المالية لصالح ضحايا وباء كورونا المستجد.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي اليوم السبت، أنه جرى ضبط المشتبه فيه الرئيسي وشقيقه وشخصين آخرين بمدينة (ابن أحمد) وهم في حالة تلبس باستلام حوالة مالية متحصلة من عمليات النصب، وذلك بعدما كان المتورط الرئيسي ينتحل صفة موظف دولة يرأس منصب إداري بمدينة (مراكش).

وكان المتهم يطالب مالكي المحلات التجارية والصيدليات بهذه المدينة بالتبرع بمبالغ مالية وأخرى عينية، بدعوى تسليمها للفئات الهشة المتضررة من جراء وباء كورونا المستجد.

وأكدت المديرية - في بيان - أن عمليات التحري عن بيانات الأشخاص المقبوض عليهم، مشيرة إلى أن المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر (50 عاما)،مطلوب في 14 قضية نصب واحتيال وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية على خلفية التحريات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة جرائم النصب وانتحال صفة التي ارتكبها المشتبه فيهم، وتحديد الضحايا المفترضين، فضلا عن توقيف كل المشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.