اليوم السابع
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المساحة: تطهير كافة مديريات الهيئة وشراء أدوات تعقيم للعاملين

السبت، 04 أبريل 2020 10:04 ص
المساحة: تطهير كافة مديريات الهيئة وشراء أدوات تعقيم للعاملين وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس على منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى أنه تم توفير التعزيزات المالية اللازمة لكافة المديريات التابعة للهيئة لشراء أدوات التعقيم والوقاية للعاملين لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
 
أضاف منوفى اليوم فى تصريحات صحفية أنه تم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة المديريات وكان في مقدمة هذه المديريات " بورسعيد ، البحيرة ، دمياط ، القاهرة ،  المنوفية ، سوهاج ، الشرقية والإسكندرية" .  
 
 
يشار إلى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد شدد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
 
وأكد وزير الرى على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.
 
 
يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 
 
يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية علي إختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.
 
 
 

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