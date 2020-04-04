المخابز البلدية بأسوان تبيع الخبز مغلفا لمواجهة كورونا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

فى خطوة إيجابية لمواجهة تكدس المواطنين ومواجهة فيروس كورونا المستجد، استخدمت بعض المخابز البلدية بمحافظة أسوان، فكرة توزيع أرغفة الخبز مغلفة فى أكياس وجاهزة لتوزيعها على المواطنين فى أوقات بداية الإنتاج مع فترة الصباح وذلك منعاً للزحام على "أفران العيش" مع بداية تشغيلها يومياً.

وقال حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، لـ"اليوم السابع"، إن هذه المبادرة جاءت بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والذى يحاول التفكير خارج الصندوق لحل مشاكل التكدس والزحام فى بعض المناطق والمصالح الحكومية وغيرهم، ومنها أفران العيش التى تشهد إقبالاً من المواطنين خاصة مع بداية أوقات التشغيل اليومية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، أن الفكرة تعتمد على تجهيز 10 أرغفة و15 و20 رغيفاً من المخابز وتغليفها أو وضعها داخل أكياس منفصلة، وبيعها للجمهور حسب الطلب ووفقاً لآلية صرف الخبز من المخابز ببطاقات التموين أو العيش الحر، موضحاً بأن هذه المبادرة تم تجريبها فى عدد من مخابز مدينة أسوان، وسيتم تعميمها لتخفيف حدة الزحام على المخابز.

وأشار إلى أن مديرية التموين بأسوان، تبذل قصارى جهدها لتوصيل السلع الأساسية والمواد الغذائية للجمهور بعيداً عن مشاهد الزحام، وتطبيقاً لإجراءات الحكومة فى الوقاية والاحتراز من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن أسوان فى مقدمة المحافظات التى تشهد استقراراً فى الأسواق والمواد التموينية والسلع الغذائية أيضاً خلال الفترة الحالية.

وفى سياق متصل، أوضح "العربى"، بأن مديرية التموين بأسوان تعقد اجتماع يومى لمناقشة المتطلبات وتلبية الاحتياجات تحت إشراف محافظ أسوان، للاطمئنان على توافر الأرصدة التموينية ومتابعة ذلك مع الشركات الموردة بمحافظة أسوان، كما يتم مراقبة أسواق وشادر الخضروات والفاكهة بصفة يومية.

وتابع وكيل وزارة التموين: "لا داعى للتكالب على السلع بغرض التخزين فالسلع متوافرة تماماً"، مشيراً إلى توافر أرصدة كافية من السلع الغذائية بشكل يومى يغطى ويلبى احتياجات المواطنين بمحافظة أسوان وزيادة، مؤكداً أن هناك حملات مستمرة بصفة دورية يومية على التجار والأسواق بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمنع احتكار السلع أو التلاعب فى الأسعار.



المخابز البلدية بأسوان تستخدم الخبز المغلف لمنع الزحام



المخابز البلدية بأسوان تستخدم الخبز المغلف لمنع الزحام



المخابز البلدية بأسوان تستخدم الخبز المغلف لمنع الزحام