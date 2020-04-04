اليوم السابع
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الكويت: شفاء 11 حالة من المصابين بكورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء لـ 93

السبت، 04 أبريل 2020 08:12 ص
الكويت: شفاء 11 حالة من المصابين بكورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء لـ 93 الشيخ الدكتور باسل الصباح
كتب كامل كامل

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 93، حسبما جاء فى تغريده على حسابه الرسمه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقد قال مدير مستشفى الأميري الكويتي الدكتور علي العلندا إن فحوصات طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية توفي أمس إثر أزمة قلبية، كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحا أن ربط الوفاة بسبب الإصابة ب(كورونا) جرى رفعه للوزارة، وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأضاف العلندا - في تصريح صحفي أمس أن المقيم البالغ من العمر 60 عاما كان قد وصل أمس إلى المستشفى الأميري، مفارقا الحياة نتيجة إصابته بأزمة قلبية، لكن بعد إجراء فحوصات طبية احترازية، تكشفت إصابته بالفيروس.

 

وأوضح أن المتوفى لم تظهر عليه أي أعراض متعلقة بالإصابة بكورونا، ولم يراجع أي مستشفى خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه فور تسجيل هذه الحالة، سارعت الفرق المعنية إلى اتخاذ الإجراءات ذات الصلة وفحص المخالطين لها واستكمال إجراءات العزل على العمارة السكنية التي كان يقطنها.

وأكد مدير المستشفى الأميري الكويتي اتباع تعليمات وزارة الصحة والوقوف على مبدأ الشفافية فيما يتعلق بهذا المرض، وإطلاع الجمهور على مستجداته أولا بأول، لافتا في الوقت نفسه إلى أن جميع سكان العقار الذي كان يقطن به المتوفي، كانوا تحت الحجر الصحي الإلزامي؛ وذلك بسبب الاشتباه في حالات إصابة بالفيروس بداخلها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت - أمس - تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منها 6 حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، و9 حالات مخالطة، بالإضافة الى 10 حالات تحت قيد التقصي الوبائى، ليرتفع اجمالي عدد الحالات المصابة حتى أمس الى 342 حالة.

 

الشيخ الدكتور باسل الصباح

الكويت

فيروس كورونا

كوورنا

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