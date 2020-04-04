اليوم السابع
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الكويت تعلن عن تدابير اقتصادية ديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 11:47 ص
الكويت تعلن عن تدابير اقتصادية ديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الشيخ صباح الاحمد امير الكويت
إيمان حنا

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قالت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادى بدولة الكويت، إنها عقدت اجتماعين منذ صدور قرار تشكيلها من مجلس الوزراء الكويتي نهاية مارس الماضي، حيث ناقشت عددا من التدابير الإضافية التي سيعلن عنها تباعا فور استكمال آليات تطبيقها، وفق الراى الكويتية.


وأضافت اللجنة في بيان صحفى، اليوم السبت، أنها تعمل منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 455 القاضي بتشكيلها لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي تستهدف تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي من خلال حزمة الإجراءات التي وردت في قرار مجلس الوزراء.


وأوضحت أن هدف اللجنة يتحدد بتنفيذ حزمة التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة «كورونا» في إطار الأهمية الحاسمة لعنصر الوقت.


وأضافت أن أعمال اللجنة في مواجهة تداعيات «كورونا» تهدف أيضا لمنع تفاقم الأوضاع الحالية للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة سيولة قصيرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالية، وكذلك لمنع تداعيات الأزمة من أن تطال استمرارية الأعمال على مستوى جميع شرائح الشركات والقطاعات.


وذكرت أن أعمال اللجنة التوجيهية انطلقت الاربعاء الماضي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل وعضوية كل من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي.


وأفادت أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتخويل اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها من ذوي الخبرة والاختصاص، فقد استعانت بكل من الدكتور نبيل المناعي وأحمد الصقر وعادل الماجد للمساهمة في أعمال اللجنة واقتراح الحلول وتقديم والتوصيات.


وبين أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعيها المنعقدين في الأول والثاني من أبريل الحالي الإطار الذي ينظم عملها والغايات المرجوة من تأسيسها وأهمية اتخاذ خطوات وتدابير فاعلة وعملية وسريعة بذات الوقت لمواجهة تداعيات «كورونا» على الشركات والكيانات والافراد، كما قررت البقاء في حالة انعقاد مستمر لحين استكمال مهامها.


الكويت

كورونا

وباء كورونا

اجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا

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