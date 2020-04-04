الكويت تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وتسجيل 62 إصابة جديدة

كتب محمد جمال

أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم السبت تسجیل 62 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) فى البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 479 حالة

وقال السند فى بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أنھ تم تسجیل حالة وفاة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 46 عاما أصیب بمرض فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19 (وكان یتلقى العلاج فى العنایة المركزة لعدة أیام حیث تم توفیر الرعایة الطبیة اللازمة لھ منذ دخولھ للمستشفى متقدمین لذویھ بخالص العزاء والمواساة.

وأحال مجلس الوزراء الكويتى إلى مجلس الأمة مشروع قانون للدين العام بصفة الاستعجال، ويسمح المشروع المقدم للدولة في حال إقراره بالاقتراض حتى 20 مليار دينار، بقيمة اقل بـ 5 مليارات من القانون السابق. وفق صحيفة الراى الكويتية.

وأفادت مصادر للصحيفة بأن أجل القانون يبلغ 10 سنوات، موضحة أنه مشروع القانون المقدم يدخل ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة.

ومن جهة أخرى كانت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بدولة الكويت، قد أعلنت اليوم إنها عقدت اجتماعين منذ صدور قرار تشكيلها من مجلس الوزراء الكويتي نهاية شهر مارس الماضي، حيث ناقشت عددا من التدابير الإضافية التي سيعلن عنها تباعا فور استكمال آليات تطبيقها.