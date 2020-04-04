اليوم السابع
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الكشافة البحرية بدمياط تنفذ حملة تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية .. صور

السبت، 04 أبريل 2020 09:17 م
الكشافة البحرية بدمياط تنفذ حملة تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية .. صور الكشافة البحرية بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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قامت جمعية الكشافة البحرية فرع دمياط بتنفيذ حملة تطهير وتعقيم شامل لعدة اماكن في محافظة دمياط ضمن خطة المحافظة لمواجهة فيرس كورونا وضمت  الحملة عدة منشآت ضمت: مكتب بريد ثانى الأعصر، معاشات بالاستاد، مساجد، مسجد المديرية، مسجد الخليل بغيط النصارى،  مدرسة عمرو بن الخطاب، مدرسة السادات الثانوية، مدرسة 6 أكتوبر  الابتدائية، مستشفى دمياط العام، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، قسم مكافحة المخدرات، مركز شباب دمياط، عدد من البنوك، ماكينات الصراف الآلي.

كما قامت مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، وإدارة الشباب بالروضة ، بأعمال تطهير وتعقيم مركزشباب أولاد خلف، وكذلك تطهير وتعقيم الشوارع والطرق والمنطقة المحيطه (المدرسه الاعداديه والشئون الاجتماعيه والوحدة الصحيه بالقرية)، كما تم تطهير وتعقيم مركز شباب اللوزى بكفر سعد والوسطانى وقرية النصر.

 كما تمت عملية تعقيم وتطهير قام بها مركز شباب الإبراهيمية القبلية لمركز الشباب والمدارس والمساجد والوحدة المحلية وجميع شوارع القرية والطريق العمومى، وتم تعقيم وتطهير مركز شباب الشيخ ضرغام .

يأتى ذلك ضمن انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لكل مراكز شباب الجمهورية والقرى وأماكن توزيع المعاشات الآن بمشاركة أكثر من 50 ألف متطوع من فرق الكشافة والجوالة وفريق مراكز شباب مصر.


دمياط

اخبار دمياط

تعقيم وتطهير

الكشافة البحرية

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