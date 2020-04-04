اليوم السابع
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القوى العاملة: 207 ملايين دولار مستحقات ومعاشات وتحويلات المصريين بالأردن خلال 3 شهر

السبت، 04 أبريل 2020 12:21 م
القوى العاملة: 207 ملايين دولار مستحقات ومعاشات وتحويلات المصريين بالأردن خلال 3 شهر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن إجمالى المستحقات المالية المحصلة، والضمان والمعاشات، وتحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال الربع الأول من العام الحالى (يناير- مارس 2020) بلغت 207 ملايين  و914 ألفا و88 دولارا، فضلا عن توفير 157 فرصة عمل ، وبلغ إجمالى من قاموا بتصويب أوضاعهم 121ألفا و196 عاملا فى مختلف المجالات.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه المستشار العمالى بالسفارة طلعت السيد، إلى أن مبلع الـ 207 ملايين و914 ألفا و88 دولارا، تمثلت فى 206 ملايين دولار تحويلات مالية للمصريين العاملين ، ومليون و908 ألاف و392 دولارا رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها من الضمان والمعاشات ، فضلا عن 5 ألاف و696 دولارا مستحقات محصلة للعاملين من حل شكواهم.

وأوضح المستشار العمالى أن الـ 157 فرصة عمل تمثلت فى 94 فرصة عمل تم توفيرها بالداخل ، و63 عقدا تم اعتمادها للمصريين للعمل بالأردن، مشيرا إلى أن إجمالى الشكاوى التى تلقاها المكتب 36 شكوى ، تم تسوية 18 منها وديا ، وتم إحالة 5 شكوى للقضاء ، ومازالت 13 شكوى قيد البحث والدراسة .  

كما قام المكتب بعمل زيارات ولقاءات والاستشارات بلغت 1121 منها 1025 استشارات عمالية ، و61 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل العمال، و21زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال لمتابعة مطالب المصريين العاملين بهذه المنشآت ، و12 لقاءً مع التجمعات العمالية .

 

 

 


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اخبار مصرية

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