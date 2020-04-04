اليوم السابع
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على خلفية أزمة كورونا..

القوى العاملة: المصريون بالإمارات يساندون أبناء بلدهم بشأن مشكلات السكن والعمل

السبت، 04 أبريل 2020 12:52 م
القوى العاملة: المصريون بالإمارات يساندون أبناء بلدهم بشأن مشكلات السكن والعمل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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دشنت الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، العديد من المبادرات ، التي تستهدف مساندة أبناء بلدهم الذين انقطعت بهم السبل سواء سكن أو مورد رزق في هذا الوقت الحرج، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن لما لمسوه من طيب المعاملة من حكومة وشعب الإمارات، وما أكده الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي: "أن كل عمل تقوم به الدولة هو لحماية الإمارات وأهلها والمقيمين فيها".
 
 تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان ، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، أكدت فيه الملحق العمالي حنان محمود شاهين، أن المصريين بالإمارات فخر لكل مصري، وصورة مشرفة لبلدنا بالتكاتف والترابط في أوقات الأزمات .
 
وأشارت إلي أن الجالية المصرية قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لمساندة أهلنا وأبنائنا الذين حالت الظروف الراهنة دون نزولهم، وانقطعت بهم السبل سواء سكن أو مورد رزق، وذلك مثل مبادرة  "أولادك سندك  يا مصر" ومبادرة "المصريين أيد واحدة"،  ومبادرة "يالا نساعد بعض"، ومبادرة "فريق الطوارئ لمساعدة أي محتاج-  سكن - مأكل -علاج" وكلها جهود ذاتية بحته.
 
 وأضافت أن ذلك بخلاف المساعدات  التي لا يطلب فاعلوها ذكر أسماؤهم ، مشيرا إلي أن هذه المساعدات تتم بوعي تام واحترام لقانون البلد التي يقيمون فيها بعزة وكرامة.
 
وأكدت الملحق العمالي في تقريرها لوزير القوي العاملة محمد سعفان، أن ما يقوم به أبناء الوطن في دولة الامارات، أن "حولوا المحنة لمنحة" وهو فخر لبلدنا وقيادتنا الرشيدة، مشدده علي أن هذا ما تعلمناه من القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو فخر لنا جميعا .
 
 

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