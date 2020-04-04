الغرفة التجارية بالإسكندرية تحل أزمة قبول مستندات المستوردين دون توثيق

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت لجنة الأزمات بالغرفة التجارية بالإسكندرية استجابة سريعة لوزارة التجارة والصناعة للطلب المقدم من أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتيسير على المستوردين بقبول المستندات المتقدمة بدون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية فى الخارج والإفراج عن الشحنات المستوردة.

وقال بيان اللجنة أنه نصت وزارة التجارة والصناعة على قبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية فى الخارج والافراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الاوروبى ودول أخرى طالما استوفت باقى الاشتراطات الأخرى مع أخذ تعهد على المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج، وتم اخطار السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بقرار الوزيرة.

وكانت قد أكدت لجنة الأزمات التى نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه بعد قرار التعامل الالكترونى وردا على طلب الغرفة التجارية من التوكيلات الملاحية و مشاركة منهم للحد من التكدث و الازدحام، استجابت عدد كبير من التوكيلات منذ بداية القرار.

وقال بيان الغرفة التجارية أنه تم الحد من الزحام خاصة فى هذة الأوقات العصيبة التى تمر بالقطاع الملاحى بخصوص تفعيل الدفع الإلكترونى و الڤيزا والماستر و كارت ميزه تمت الاستجابة اليوم من عدد من التوكيلات.

كما أشار إلى أن تم استثناء عدد ن الشركات من حد السحب (خمسون ألف جنيه مصري) بشرط احضار صوره من السجل التجارى و هى كالتالى الشركات الزراعية التى تعمل مع صغار الزارعين، شركات النقل البرى و اللوچيستك.

قدمت الغرفة التجارية وشعبة التوكيلات الملاحية بالإسكندرية تسهيلات المكاتب التوكيلات منعا للزحام والحد من التجمعات الكبيرة التى تحدث يوميا أمام المكاتب لتخليص الإجراءات تسهيلا عليهم.، وقامت بتخصيص بريد إلكترونى للرد على المستفيدين بفواتير الشحنات الوارده للموانى المصرية.

واضاف بيان اليوم أن البريد الالكترونى يتيح الفرصة للمندوب بالتواجد مرة واحدة لاستيلام المستندات و يقلل من الزحام و خطر انتشار العدوة.

وكان قد قرر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إنشاء لجنة لإدارة الأزمة برئاسة المهندس محمد فتح الله، عضو مجلس ادارة الغرفة، فى إطار سعى الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدى الخدمات.

وأضاف البيان الصادر عن الغرفة أن يكون دورها العمل على حل كافة الأزمات التى تواجه جميع منتسبى الغرفة فى الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد على أن يكون أحمد عبد المنعم مقررا للجنة، ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات.