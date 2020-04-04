الصين تقيم حدادا وطنيا 3 دقائق وتنكيس الأعلام على ضحايا كورونا.. صور

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أقامت الصين الحداد الوطني في جميع انحاء البلاد اليوم للتعبير عن التعازي الصادقة من أبناء الشعب تجاه أرواح الذين قضوا خلال معركة مكافحة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والمواطنين المتوفين جراء المرض.

ووفقا للإحصائيات الرسمية الصينية تم الابلاغ عن 81639 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى وتوفى 3326 شخصا بسبب المرض حتى أمس.

وقاد الرئيس الصينيى شي جين بينج قادة صينيين آخرين اليوم للمشاركة في الحداد الوطني، وقف شي وقادة آخرون من الحزب والدولة، في صمت في مجمع تشونجنانهاي للقيادة في بكين، واستمر التأبين ثلاث دقائق.

وكانت لديهم زهور بيضاء مثبتة على الصدر، وقدموا تحية صامتة أمام العلم الوطني، الذي تم تنكيسه.

ووقف أفراد من عامة الناس في أنحاء البلاد دقائق حداد، كما دوت صافرات إنذار الغارات الجوية، وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها.

وإحياء لذكرى والمواطنين المتوفين، تم تنكيس العلم الوطني في كل أنحاء البلاد وفي كافة السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، وتم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في جميع أرجاء البلاد.

وتم الابلاغ عن 81639 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسي الصيني وتوفي 3326 شخصا بسبب المرض حتى أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.