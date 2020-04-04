اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تقيم حدادا وطنيا 3 دقائق وتنكيس الأعلام على ضحايا كورونا.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 07:56 ص
الصين تقيم حدادا وطنيا 3 دقائق وتنكيس الأعلام على ضحايا كورونا.. صور حداد الصين
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أقامت الصين الحداد الوطني في جميع انحاء البلاد اليوم للتعبير عن التعازي الصادقة من أبناء الشعب تجاه أرواح الذين قضوا خلال معركة مكافحة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والمواطنين المتوفين جراء المرض.

ووفقا للإحصائيات الرسمية الصينية تم الابلاغ عن 81639 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى وتوفى 3326 شخصا بسبب المرض حتى أمس.

وقاد الرئيس الصينيى شي جين بينج قادة صينيين آخرين اليوم للمشاركة في الحداد الوطني، وقف شي وقادة آخرون من الحزب والدولة، في صمت في مجمع تشونجنانهاي للقيادة في بكين، واستمر التأبين ثلاث دقائق.

وكانت لديهم زهور بيضاء مثبتة على الصدر، وقدموا تحية صامتة أمام العلم الوطني، الذي تم تنكيسه.

ووقف أفراد من عامة الناس في أنحاء البلاد دقائق حداد، كما دوت صافرات إنذار الغارات الجوية، وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها.

وإحياء لذكرى والمواطنين المتوفين، تم تنكيس العلم الوطني في كل أنحاء البلاد وفي كافة السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، وتم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في جميع أرجاء البلاد.

وتم الابلاغ عن 81639 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسي الصيني وتوفي 3326 شخصا بسبب المرض حتى أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.

الوقوف لتعازى المتوفين من فيروس كورونا
الوقوف لتعازى المتوفين من فيروس كورونا

املون طبيون في مستشفى تشونغنان في مدينة ووهان يقفون في صمت
املون طبيون في مستشفى تشونغنان في مدينة ووهان يقفون في صمت

تعازى كورونا
تعازى كورونا

تنكيس الأعلام
تنكيس الأعلام

تنكيس العلم الوطنى فى الصين
تنكيس العلم الوطنى فى الصين

تنكيس العلم الوطني الصينى
تنكيس العلم الوطني الصينى

تنكيس العلم الوطني في ميدان تيان آن من ببكين حدادا على أرواح ضحايا كورونا
تنكيس العلم الوطني في ميدان تيان آن من ببكين حدادا على أرواح ضحايا كورونا

حداد عام فى الصين
حداد عام فى الصين

حدادا عاما اليوم تعبيرا عن التعازي
حدادا عاما اليوم تعبيرا عن التعازي

يحمل الورد تعبيرا عن الحزن العام على ضحايا كورونا
يحمل الورد تعبيرا عن الحزن العام على ضحايا كورونا
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


الصين

فيروس كورونا

بكين

حداد على ضحايا كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. حكاية حانوتى متخصص فى تشييع الحيوانات الأليفة لمثواها الأخير.. رجل صينى يقيم جنائز فاخرة للقطط والكلاب.. مراسم الدفن تبدأ بالتوديع ووضع الجثامين دخل محارق لإشعالها.. والاحتفاظ بالرماد فى عبوة فاخرة

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:30 م

مصرى مقيم ببكين: الالتزام سر سيطرة الصين على كورونا.. فيديو

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:33 م

انخفاض تلوث الهواء فى الصين 25٪ بعد أزمة كورونا ينقذ حياة الآلاف شهريا

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:00 م

يوم 4 أبريل.. حداد وطنى بالصين على ضحايا "كوفيد-19"

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

6 فئات تلاحقهم النيابة العامة فى زمن الكورونا.. تعرف عليهم

6 فئات تلاحقهم النيابة العامة فى زمن الكورونا.. تعرف عليهم

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير

5 معلومات عن رسوم تصريح تشغيل عربات المأكولات وشروط تواجدها بالشارع

5 معلومات عن رسوم تصريح تشغيل عربات المأكولات وشروط تواجدها بالشارع

اليوم.. العمالة السياحية تبدأ مغادرة جنوب سيناء بعد فترة الحجر الصحى

اليوم.. العمالة السياحية تبدأ مغادرة جنوب سيناء بعد فترة الحجر الصحى

"لو مش عايز تخسر فى البورصة".. هذه الأسهم تضمن لك تحقيق أرباح

"لو مش عايز تخسر فى البورصة".. هذه الأسهم تضمن لك تحقيق أرباح

تعرف على موعد افتتاح المحطة المتعددة الأغراض وأهميتها بميناء الإسكندرية

تعرف على موعد افتتاح المحطة المتعددة الأغراض وأهميتها بميناء الإسكندرية

صور.. استمرار العمل بمشروع مثلث ماسبيرو ونسب التنفيذ تصل 37%

صور.. استمرار العمل بمشروع مثلث ماسبيرو ونسب التنفيذ تصل 37%

"قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم

"قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة