الصين تعلن حدادا على آلاف المتوفين بسبب فيروس كورونا

رويترز

أعلنت الصين اليوم السبت يوم حداد على آلاف "الشهداء" الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.

وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها. وعند الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) ستقف البلاد ثلاث دقائق صمتا حدادا على المتوفين ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء. وستطلق السيارات والقطارات والسفن أبواقها بالإضافة إلى إطلاق صفارات الانذار من الغارات الجوية. وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

وفي مدينة ووهان ستتحول كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر عند الساعة العاشرة صباحا وستتوقف حركة المرور لمدة ثلاث دقائق. وتوفي نحو 2567 شخصا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وهو ما يمثل أكثر من 75 في المئة من حالات الوفاة بكورونا في الصين.