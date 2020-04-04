اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 05:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تعلن حدادا على آلاف المتوفين بسبب فيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 05:00 ص
الصين تعلن حدادا على آلاف المتوفين بسبب فيروس كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت الصين اليوم السبت يوم حداد على آلاف "الشهداء" الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.
 
وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها. وعند الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) ستقف البلاد ثلاث دقائق صمتا حدادا على المتوفين ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء. وستطلق السيارات والقطارات والسفن أبواقها بالإضافة إلى إطلاق صفارات الانذار من الغارات الجوية. وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.
 
وفي مدينة ووهان ستتحول كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر عند الساعة العاشرة صباحا وستتوقف حركة المرور لمدة ثلاث دقائق. وتوفي نحو 2567 شخصا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وهو ما يمثل أكثر من 75 في المئة من حالات الوفاة بكورونا في الصين.

الصين

كورونا

تنكيس الأعلام

الحداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 فئات تلاحقهم النيابة العامة فى زمن الكورونا.. تعرف عليهم

6 فئات تلاحقهم النيابة العامة فى زمن الكورونا.. تعرف عليهم

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير

5 معلومات عن رسوم تصريح تشغيل عربات المأكولات وشروط تواجدها بالشارع

5 معلومات عن رسوم تصريح تشغيل عربات المأكولات وشروط تواجدها بالشارع

اليوم.. العمالة السياحية تبدأ مغادرة جنوب سيناء بعد فترة الحجر الصحى

اليوم.. العمالة السياحية تبدأ مغادرة جنوب سيناء بعد فترة الحجر الصحى

"لو مش عايز تخسر فى البورصة".. هذه الأسهم تضمن لك تحقيق أرباح

"لو مش عايز تخسر فى البورصة".. هذه الأسهم تضمن لك تحقيق أرباح

تعرف على موعد افتتاح المحطة المتعددة الأغراض وأهميتها بميناء الإسكندرية

تعرف على موعد افتتاح المحطة المتعددة الأغراض وأهميتها بميناء الإسكندرية

صور.. استمرار العمل بمشروع مثلث ماسبيرو ونسب التنفيذ تصل 37%

صور.. استمرار العمل بمشروع مثلث ماسبيرو ونسب التنفيذ تصل 37%

"قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم

"قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم

"التموين" تواصل اليوم صرف سلع شهر أبريل المدعمة لـ64 مليون مستفيد

"التموين" تواصل اليوم صرف سلع شهر أبريل المدعمة لـ64 مليون مستفيد

ترامب لصحفية فى مؤتمر كورونا: عليكِ أن تخجلى من نفسك

ترامب لصحفية فى مؤتمر كورونا: عليكِ أن تخجلى من نفسك

ترامب عن أزمة النفط: نحن مستقلون فى مجال الطاقة وعلينا أن نظل كذلك

ترامب عن أزمة النفط: نحن مستقلون فى مجال الطاقة وعلينا أن نظل كذلك

ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة