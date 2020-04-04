الصين تتبرع بألف جهاز تنفس صناعى لولاية نيويورك لمواجهة كورونا

كتبت: نهال طارق

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم السبت إن الحكومة الصينية تبرعت بـ 1000 من أجهزة التنفس الصناعي إلى الولاية والتي من المقرر أن تصل اليوم إلى مطار جون إف كينيدي، وفقا لشبكة سي ان بي سي الامريكية.

وقال الحاكم اندرو كومو خلال مؤتمر صحفي إن هذه صفقة كبيرة وستحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لوضع المرضى في الولاية أيضا مع ارسال 140 جهاز تنفس صناعي من ولاية اوريجون الى نيويورك فمن المتوقع ان تتحسن الأمور قليلا.

ووفقا للتقرير ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة مدمرة في نيويورك.، وقد تضاعف عدد الحالات المؤكدة في الولاية تقريبًا منذ امس الجمعة حيث وضلت حالات الإصابة المؤكدة بكورونا الى 113704 حالة وتسب في وفاه 3565 أخرين وفقا لما قاله كومو خلال المؤتمر.

تسعى الإدارة الامريكية إلى زيادة إنتاج أجهزة ااتنفس الصناعي وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية في الولايات المتحدة حيث تعاني المستشفيات من المرضى، لكن المصانع تعمل بكامل طاقتها.

زفي نفس السياق تشير التوقعات إلى أن ولاية نيويورك قد لا يكون لديها ما يكفي من آلات الإنقاذ بحلول الأسبوع المقبل.

إذا كان هناك نقص في أجهزة التنفس الصناعي امام أعداد المرضى المتزايدة في المستشفيات، فسوف تضطر مستشفيات نيويورك إلى اختيار المرضى الذين سيحصلون على الرعاية كما كان هناك نقاش حول تقسيم أجهزة التنفس الصناعي بين مريضين.

سجلت الولايات المتحدة الامريكية اثر الإصابات على مستوي العالم حيث بلغت اكثر من 277 الف اصابه ويليها 4 دول أوروبية أخرى بها عدد إصابات أكبر من دولة الصين بؤرة ظهور الفيروس، فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.