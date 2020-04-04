وكانت الوزارة قد أعلنت في 29 مارس الماضي تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في سوريا فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج سوريا.