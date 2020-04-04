الصحة الأفغانية: تسجيل 299 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بلغ 299 حالة فى مختلف أنحاء أفغانستان، وقال وحيد ميار المتحدث باسم الوزارة، وفقا لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية في نسختها الإنجليزية، إن 11 حالة جديدة تم تسجيلها في كابول و2 في سامانجان وحالة واحدة في كل من بلخ وقندوز وغزنة ولوجار وفارياب.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن الفيروس تسبب في وفاة 6 أشخاص حتى الآن في أنحاء أفغانستان وتعافي 10 مصابين.
من جانب أخر عيّن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم السبت، مستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمار قائمًا بأعمال وزير الخارجية.
وذكرت الرئاسة الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن الرئيس أصدر مرسومًا بهذا الشأن اليوم السبت؛ جاء فيه "أن أتمار واحد من الرموز السياسية المؤثرة في أفغانستان وخدم في مؤسسات حكومية حيوية عل مدار العقدين الماضيين".
وتولى أتمار سابقا وزارات إعادة التأهيل والتنمية الريفية والتعليم والداخلية، إلى جانب تعيينه سابقًا في منصب مستشار الأمن القومي الأفغاني.
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