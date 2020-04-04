اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة الأفغانية: تسجيل 299 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات حتى الآن

السبت، 04 أبريل 2020 09:35 ص
الصحة الأفغانية: تسجيل 299 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات حتى الآن اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
كابول (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بلغ 299 حالة فى مختلف أنحاء أفغانستان، وقال وحيد ميار المتحدث باسم الوزارة، وفقا لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية في نسختها الإنجليزية، إن 11 حالة جديدة تم تسجيلها في كابول و2 في سامانجان وحالة واحدة في كل من بلخ وقندوز وغزنة ولوجار وفارياب. 

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الفيروس تسبب في وفاة 6 أشخاص حتى الآن في أنحاء أفغانستان وتعافي 10 مصابين.

 وكان البنك الدولى، خصص نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.
وأفاد بيان البنك الدولي - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - بأن هذه الحزمة هي جزء من مشروعات مخصصة للاستجابة في حالات الطوارئ ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة التابعة للبنك الدولي، لمساعدة أفغانستان على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة للتهديد الذي يشكله كوفيد-19 وتعزيز استعدادها للصحة العامة.
 
وأضاف البيان أن حزمة "المسار السريع" الجديدة ستغطي جميع الأقاليم الأفغانية، البالغ عددها 34، وستعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفغانستان.
 
ووفقا للبنك الدولي، فإن وزارة الصحة العامة الأفغانية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة بدعم من وكالات الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أكد مندوب البنك الدولي في أفغانستان هنري كيرالي أن البنك يقف بحزم مع حكومة أفغانستان وشعبها لمحاربة انتشار (كوفيد- 19) في البلاد.

من جانب أخر عيّن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم السبت، مستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمار قائمًا بأعمال وزير الخارجية. 

وذكرت الرئاسة الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن الرئيس أصدر مرسومًا بهذا الشأن اليوم السبت؛ جاء فيه "أن أتمار واحد من الرموز السياسية المؤثرة في أفغانستان وخدم في مؤسسات حكومية حيوية عل مدار العقدين الماضيين". 

وتولى أتمار سابقا وزارات إعادة التأهيل والتنمية الريفية والتعليم والداخلية، إلى جانب تعيينه سابقًا في منصب مستشار الأمن القومي الأفغاني. 

 


افغانستان

الصحه الافغانيه

كورونا

فيروس كورونا

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