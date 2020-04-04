يذكر أن عدد الأشخاص المتواجدين داخل الحجر الصحي في العقبة بلغ 157 شخصا، ووزعت مديرية صحة العقبة 25 طاقما صحيا على المعابر الحدودية، وتعاملت مع البواخر السياحية وطواقمها وتعقيمها، كما تم تجهيز غرف عزل وحجر في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.