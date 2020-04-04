الشرقية تعلن استثناء 9 أنشطة من حظر الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية ، عن استثناء 9 من الأنشطة التجارية من الحظر الكلى يومى الجمعة والسبت ، على أن تعمل بصورة منتظمة وطبيعية فى هذين اليومين من السادسة صباحًا حتى الخامسة مساءا ، وههما الألبان والجزارة والأسماك والدواجن ومحلات الخضراوات والفاكهة ومحلات الفول والطعمية والمخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والصيدليات " حيث يسمح لها أن تعمل يومى الجمعة والسبت كباقى أيام الأسبوع من السادسة صباحا حتى الخامسة مساء فقط ، مع التزام محال الفول والطعمية على ممارسه النشاط من خلال خدميه التوصيل المنزلى فقط " الديليفرى " .

ذلك تنفيذا للتعليمات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حفاظا على توفير كافه السلع اللازمة للمواطنين طوال أيام الاسبوع ، حتى لا يتم التكدس والزحام على المحال المذكورة بعد يومى الجمعة والسبت منعا لانتشار الفيروسات المعدية حفاظا على سلامه وصحه المواطنين .

وأضاف بيان ، أنه تم التنسيق الكامل مع مديريه أمن الشرقية لتنظيم فتح وغلق المحلات التجارية طوال أيام الأسبوع والالتزام بالتوقيتات الرسمية ، فى ذلك من السادسة صباحا وحتى الخامسة مساءا ، طوال أيام الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت يكون الغلق كاملا ماعدا الأنشطة التسع ، والتى تم استثنائها ، استمرار الغلق الكامل لباقى الأنشطة والمحال التجارية ، وذلك اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2020 ، وكذلك حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافه التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

يشار أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .