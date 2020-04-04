الشباب والرياضة بالإسكندرية: تعقيم 49 مركز شباب و76 نادى شعبى لمواجهة كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بالاسكندرية، أنة تم متابعه إغلاق مراكز الشباب اعتبارا من يوم 19 مارس وبشكل يومى وحتى الآن وفى خلال الفتره تلك الفترة تم تعقيم وتطهير مبنى المديريه بالكامل وبالجهود الذاتيه وكافه مراكز الشباب وعددهم 49 مركز شباب و 76 نادى شعبى و9 انديه كبرى ، كما تم البدء فى الاعلان عن أنشطه يتم تنفيذها أون لاين وذلك لشغل اوقات الفراغ لكافة الأعمار.

يأتى ذلك في إطار القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ، بغلق جميع مراكز الشباب والاندية الشبابيه وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحفاظا علي ارواح الشعب المصري ،ووفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتعليق النشاط الرياضى كإجراء احترازى للوقايه من الفيروس.

و قد شكلت الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالاسكندرية لجان لمتابعه تنفيذ القرارات الصادرة للحفاظ على المنشآت الرياضيه على كافة المسئولين والقيادات الشبابية والرياضة بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بإتخاذ ما يلزم وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ جميع القرارات بحرفيه ودقه ومتابعه صارمة لمراكز الشباب والانديه الشعبيه ، حيث تم متابعه إغلاق مراكز الشباب.

كما تم عرض برنامج يومى متكامل تضمن مسابقه" الزم بيتك وأعرض موهبتك" وورش عمل تفاعليه للتعليم عن بعد سواء حرف يدويه أوتمرينات رياضيه خفيفه أو طريقه عمل منتجات غذائية.

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، إن المديرية أطلقت مؤخرا مجموعة من الأنشطة لمشاركة الشباب وشغل أوقات الفراغ خلال فترات الحظر فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فى مصر الأمر الذى تطلب معه عدد من القرارات أصدرها رئيس مجلس الوزراء تتضمن البقاء داخل المنزل و عدم الخروج إلا للضرورة.

وأشارت إلى المديرية قررت إطلاق مسابقة "خليك فى البيت" فى مجالات الفنون المختلفة لعرض مواهب الأطفال والشباب، مثل فن رسم الكارتير، و الغناء، والفن التشكيلى، والأعمال اليدوية، على أن يتم إرسال صورة أو فيديو من تلك الأعمال، وعرضها على الصفحة الرسمية لموقع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية