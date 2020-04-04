اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 07:26 م
خالد صلاح
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السنغال: 12 إصابة جديدة بالكورونا بإجمالي 219 مصابا.. وشفاء 72

السبت، 04 أبريل 2020 07:04 م
السنغال: 12 إصابة جديدة بالكورونا بإجمالي 219 مصابا.. وشفاء 72 كورونا - صورة أرشيفية
دكار /أ ش أ/

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قال وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف إن بلاده سجلت اليوم السبت، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإذاعة السنغالية اليوم أن البلاد سجلت - منذ بداية مارس الماضي - 219 إصابة بالفيروس، شفي منهم 72 شخصا، وجرى تسجيل حالتي وفاة، فيما يخضع 147 مصاباً للعلاج، ووضعهم الصحي مستقر، ويستجيبون للعلاج بشكل جيد، على حد تعبير وزير الصحة.

وكان قد حذر الدكتور تادروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن استخدام أدوية دون أدلة هى أمل زائف ويمكن أن تكون مؤذية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يثبت أى علاج فعالية فى علاج مرض كورونا، وأن كانت هناك طاقات كبيرة تعمل للوصول إلى علاج، وقال تادروس إن المنظمة تعمل مع الشركاء المختلفين من أجل توفير معدات ولوازم الوقاية والحماية لأن أى قصور فى سلسلة الإمداد سيكون مؤثرا على عملية مكافحة فيروس كورونا.

 


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فيروس كورونا

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