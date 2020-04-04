السلطات الفلسطينية تغلق مداخل مخيم طولكرم بعد الإعلان عن إصابتين بكورونا

وناشد أبو بكر أهالي العمال حث أبنائهم العائدين من أماكن عملهم على مراجعة مراكز الفرز الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة، داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع لجنة الطوارئ والطواقم الطبية والمؤسسة الأمنية، لإتاحة الفرصة لأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، خاصة مع تصاعد انتشار فيروس "كورونا"، وعودة العمال في اليومين المقبلين بأعداد كبيرة.

وأكد أن حركة المواطنين بالمحافظة تكون فقط للضرورة من الساعة 10 صباحا وحتى الخامسة مساء.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بلدة حلحول شمال الخليل، لترتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 33 إصابة، ويصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 194، وأفاد المتحدث الرسمى باسم الحكومة إبراهيم ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بتسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهى إصابات كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مساء الجمعة، إضافة إلى 10 إصابات أعلن عنها صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 194 إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين.