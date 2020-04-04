وكانت الصين قد خصصت اليوم للحداد على آلاف الشهداء الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.