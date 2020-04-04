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السبت، 04 أبريل 2020 08:54 م
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السفارة الأمريكية فى أفغانستان تطالب بمحاكمة قتلة أحد مرافقى الرئيس الأفغانى

السبت، 04 أبريل 2020 08:26 م
السفارة الأمريكية فى أفغانستان تطالب بمحاكمة قتلة أحد مرافقى الرئيس الأفغانى الرئيس الأفغانى أشرف غنى
أ.ش.أ

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علقت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم السبت، على مقتل أحد مرافقى الرئيس الأفغانى أشرف غنى، جراء هجوم مسلح وقع فى العاصمة كابول، أمس مطالبة بإحالة القتلة للعدالة.

وقدمت السفارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - تعازيها لعائلة القتيل، ورفاقه فى خدمة الحماية الرئاسية، مطالبة بتقديم القتله للعدالة، مضيفة "لقد فقدت خدمة الحماية الرئاسية الأفغانية خبيرًا أمنيًا محترفًا".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن المسلحين أطلقوا النار على الاثنين بمنطقة باجمان حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)".

وأضاف أن واحدا من أفراد القوة يدعى قيوم الدين مقصودي لقي حتفه في الهجوم وتعرض آخر لإصابات، موضحًا أنه يجري التحقيق في الهجوم.

جدير بالذكر أنه لم تعلن أى جماعة أو حركة مسؤوليتها عن الهجوم المسلح.


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افغانستان

السفاره الامريكيه

امريكا

ارهاب

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