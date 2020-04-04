السباحة فريدة عثمان تشكر الإدارة المصرية بعد عودتها من أمريكا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقدمت بطلة السباحة العالمية فريدة عثمان، بالشكر لكل من ساعدهم للوصول لمصر في تلك الظروف، بداية من الأطباء وكل الجهات الآخري المختصة والتي ساعدتهم للوصول لمصر بعد ان كانوا عالقين في أمريكا.

وأشادت بطلة السباحة العالمة بفندق الحجر الصحي بمدينة مرسي علم، مؤكدة أن كل شيء داخل الفندق يسير بشكل جيد وكل شيء جميل.

وكانت عثمان قد أشادت بإجراءات الحكومة المصرية، منذ عودتهم من الخارج ودخولهم الحجر الصحى فى مرسى علم، مؤكدة أن القائمين على الإجراءات يقوم باهتمام كبير وجهود عالية من أجل الحفاظ على حياة العائدين من الخارج.

وأضافت عبر صفحتها بفيس بوك:" الحمد لله أنا وصلت مصر إمبارح مع مجموعة من الرياضيين بالخارج وحاليا أنا فى الحجر الصحى فى مرسى علم اللى هتكون مدته أسبوعين. وعايزة أقولكم أن إجراءات الحجر الصحى دى مهمة جدا وكل القائمين عليه واخدين بالهم مننا جدا. أنا بشكرهم على هذا المجهود الرائع والاهتمام بينا. وبشكر الحكومة على كل المجهودات بالذات فكرة إنهم بعتوا طيران مخصوص علشان يجيبنا .وإن شاء الله نعدى الفترة دى على خير".

كانت وصلت صباح امس الجمعة، الطائرة التى تقل المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث سيتم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما.

وأكدت مصادر من داخل مطار مرسي علم لـ"اليوم السابع"، أن الرحلة تقل 275 راكب بينهم 18 طفلا عائدين من أمريكا، وجاري عملية فحصهم صحيا قبل نقلهم علي فندق المقرر إقامتهم فيه كحجر صحي.

وكشف المصدر أن هناك رحلة أخري ستصل صباح الأحد المقبل لمطار مرسي علم تقل أيضا مجموع من المصريين العالقين بأمريكا لإقامتهم في أحد فنادق مرسي عام كحجر صحي لمدة 14 يوم للتأكد من خليهم من فيروس كورونا المستجد، كذلك ستكون هناك رحلة ثالثة أيضا قادمة من امريكا قبل نهاية الأسبوع المقبل.