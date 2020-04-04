اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السباحة فريدة عثمان تشكر الإدارة المصرية بعد عودتها من أمريكا

السبت، 04 أبريل 2020 09:21 م
السباحة فريدة عثمان تشكر الإدارة المصرية بعد عودتها من أمريكا فريدة عثمان
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت بطلة السباحة العالمية فريدة عثمان، بالشكر لكل من ساعدهم للوصول لمصر في تلك الظروف، بداية من الأطباء وكل الجهات الآخري المختصة والتي ساعدتهم للوصول لمصر بعد ان كانوا عالقين في أمريكا.

وأشادت بطلة السباحة العالمة بفندق الحجر الصحي بمدينة مرسي علم، مؤكدة أن كل شيء داخل الفندق يسير بشكل جيد وكل شيء جميل.

وكانت عثمان قد أشادت بإجراءات الحكومة المصرية، منذ عودتهم من الخارج ودخولهم الحجر الصحى فى مرسى علم، مؤكدة أن القائمين على الإجراءات يقوم باهتمام كبير وجهود عالية من أجل الحفاظ على حياة العائدين من الخارج.

وأضافت عبر صفحتها بفيس بوك:" الحمد لله أنا وصلت مصر إمبارح مع مجموعة من الرياضيين بالخارج وحاليا أنا فى الحجر الصحى فى مرسى علم اللى هتكون مدته أسبوعين. وعايزة أقولكم أن إجراءات الحجر الصحى دى مهمة جدا وكل القائمين عليه واخدين بالهم مننا جدا. أنا بشكرهم على هذا المجهود الرائع والاهتمام بينا. وبشكر الحكومة على كل المجهودات بالذات فكرة إنهم بعتوا طيران مخصوص علشان يجيبنا .وإن شاء الله نعدى الفترة دى على خير".

كانت وصلت صباح امس الجمعة، الطائرة التى تقل المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث سيتم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما.

وأكدت مصادر من داخل مطار مرسي علم  لـ"اليوم السابع"، أن الرحلة تقل 275 راكب بينهم 18 طفلا عائدين من أمريكا، وجاري عملية فحصهم صحيا قبل نقلهم علي فندق المقرر إقامتهم فيه كحجر صحي.

وكشف المصدر أن هناك رحلة أخري ستصل صباح الأحد المقبل لمطار مرسي علم تقل أيضا مجموع من المصريين العالقين بأمريكا لإقامتهم في أحد فنادق مرسي عام كحجر صحي لمدة 14 يوم للتأكد من خليهم من فيروس كورونا المستجد، كذلك ستكون هناك رحلة ثالثة أيضا قادمة من امريكا قبل نهاية الأسبوع المقبل.


البحر الأحمر

العائدين لأمريكا

مصر للطيران

فندق مرسي علم

حجر صحي بمرسي علم

كورون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بطلة السباحة فريدة عثمان: بشكر الحكومة على جهود إعادتنا والاهتمام بنا فى الحجر

السبت، 04 أبريل 2020 01:56 م

وزير الرياضة يكرم 13 شخصية رياضية أبرزهم محمد صلاح ونور الشربينى وفريدة عثمان

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:21 م

اليوم السابع يقضى يوما فى نادى الجزيرة.. هنا كان يجلس صالح سليم بعد ممارسة رياضته المفضلة.. ويشدو العندليب بقارئة الفنجان بملعب التنس.. مقبرة كلاب وقطط تعكس ثقافة ورقى الأعضاء.. وفريدة عثمان واجهة رياضية مشرفة

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 05:04 م

"سلمى" ملاك التوحد.. على أنغام الموسيقى بالرينا وفى حمام السباحة شحرورة.. الطفلة تحصل على بطولة الجمهورية..وفريدة عثمان ونيللى كريم مثلها الأعلى.. ووالدتها: أتمنى تكون بطلة عالمية.. فيديو وصور

الأحد، 08 ديسمبر 2019 01:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة