الرى: حفر آبار استكشافية فى طريق ديروط الفرافرة لتحديث إمكانات الخزانات الجوفية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، استمرار العمل فى حفر الآبار الاستكشافية طريق ديروط الفرافرة، ضمن تحديث إمكانات الخزانات الجوفية المرحلة الثانية بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة.



وأضاف سركيس، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يتم تنفيذ أعمال التقييم الدورى للإمكانيات المائية ومشروعات المياه الجوفية، فضلا عن رصد لإمكانيات الآبار الجوفية وحجم التصرفات المستغلة منها، وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ظل ندرة الموارد المائية المتاحة، فضلا عن تحقيق تنمية زراعية خاصة في المناطق المستصلحة بالصحاري من خلال تنمية وحسن إدارة المخزون الجوفي السطحي والعميق، والبحث عن مصادر جديدة من خلال استقطاب حصاد مياه السيول والأمطار.



وأشار سركيس إلى أنه تم الانتهاء من عملية توصيل الكهرباء لـ 7 آبار جوفية بالشرقية بهدف المحافظة على البيئة بتكلفة 3.544 مليون جنيه، وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لـ 10 آبار بمحافظة بهدف المحافظة على البيئة بتكلفة 5.566 مليون جنيه، وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، وكذلك حفر 3 آبار وتوريد وتركيب 2 طلمبة بالطاقة الشمسية بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بتكلفة 10.312 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.



كما تم الانتهاء من توريد وتركيب مواسير بلاستيك بباريس وقراها بهدف رفع كفاءة استخدام المياه بتكلفة 7.646 مليون جنيه، وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%. وعملية توريد قطع غيار سيارات وأوناش وفلاتر وطلمبات بهدف صيانة الآبار بتكلفة 46.160 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.



وأشار سركيس إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 26 بئر بالطاقة الشمسية، بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بتكلفة 69.990 مليون جنيه، وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، إلى جانب الانتهاء من عملية تجهيز 3 آبار بالأعمال الميكانيكية وتوصيل التيار الكهربي بمركز الحسنة بشمال سيناء بهدف رفع كفاءة الآبار والمحافظة على الزراعات القائمة بتكلفة 4.336 مليون جنيه، وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.