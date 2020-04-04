اليوم السابع
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الرى تحذر موظفيها من التجمعات وتلزمهم بارتداء كمامة طبية للحد من كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 12:00 ص
الرى تحذر موظفيها من التجمعات وتلزمهم بارتداء كمامة طبية للحد من كورونا وزارة الموراد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التأكيد على كافة العاملين بالوزارة الذين يعملون فى المواقع المختلفة والورش والمتعاملين مع الجمهور، وغيرها من التجمعات التى تقل المسافة بين الأفراد فيها عن متر والالتزام بارتداء كمامة طبية على الوجه طوال فترة تواجدهم بمقار العمل.
 
وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف قيادات الوزارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مسافة تباعد بين العاملين المتواجدين لكافة أجهزة الوزارة بحيث لا تقل 1-1.5 متر أثناء تواجدهم فى مقار عملهم لأداء الأعمال الموكلة إليهم.
 
وأكد وزير الرى على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه وتعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي، وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.
 
يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 
يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية علي إختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.

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