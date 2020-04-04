اليوم السابع
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الرى: إزالة 412 حالة تعدى على النيل خلال شهر مارس الماضى.. اعرف التفاصيل

السبت، 04 أبريل 2020 02:07 م
الرى: إزالة 412 حالة تعدى على النيل خلال شهر مارس الماضى.. اعرف التفاصيل إزالة تعديات على نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأنه تمت إزالة (412) حالة تعدى على نهر النيل خلال شهر مارس، ليصبح إجمالى الإزالات منذ 25 يناير 2015 حتى الآن 52516 إزالة ومازالت الإزالات مستمرة.
 
 
تضمنت الإزالات (14) إزالة بمحافظة الجيزة و(45) بمحافظة الغربية و(32) بمحافظة المنوفية و(42) بمحافظة البحيرة و(75) بمحافظة كفر الشيخ و(54) بمحافظة دمياط و(7) بمحافظة بني سويف و(9) بمحافظة المنيا و(43) بمحافظة أسيوط و(50) بمحافظة سوهاج و(32) بمحافظة قنا و(3) بمحافظة الأقصر و(6) بمحافظة أسوان.
 
 
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره بالدرجة الأولى بهدف الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
 
ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم و كافيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات .
 
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.
 
الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة  لإزالة التعديات علي مجري النهر  بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي  علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات.

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