اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرقابة الروسية: إجراء ما يصل إلى 37 ألف اختبار لفيروس كورونا يوميا

السبت، 04 أبريل 2020 11:26 م
الرقابة الروسية: إجراء ما يصل إلى 37 ألف اختبار لفيروس كورونا يوميا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الحكومية الروسية، آنا بوبوفا إجراء ما يصل إلى 37 ألف اختبار؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

وقالت بوبوفا - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك، اليوم السبت - "يوميا نجري حوالي 34-37 ألف اختبار للكشف عن الفيروس التاجي المسبب لمرض (كوفيد - 19) هذه أرقام كبيرة ولكننا سنزيد هذا العدد".

يشار إلى أن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، صرح الأسبوع الماضي، بأن أجهزة لتبسيط وتسريع تشخيص الإصابة بفيروس (كورونا) ستدخل الخدمة قريبا.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 582 إصابة جديدة بالفيروس في 32 إقليماً من أقاليم البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4731.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - يوم الخميس الماضي - تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل الجاري.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام العزل الذاتي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.


الرقابه الروسيه

روسيا

اختبار كورونا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

رمضان صبحي يتحفظ على الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء اعارته للأهلي

رمضان صبحي يتحفظ على الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء اعارته للأهلي

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة