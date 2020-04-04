الرئيس السنغالى يعلن إجراءات اجتماعية لمواجهة فيروس كورونا

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أعلن الرئيس السنغالى ماكى سال، جملة من الإجراءات الاجتماعية فى مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، الذى سجلت بلاده نحو 100 إصابة، منذ الثانى مارس الماضي.

وقال الرئيس السنغالى - فى كلمة بثها التلفزيون السنغالي، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال بلاده - إن الدولة من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا على حياة المواطنين قامت بسداد فواتير الكهرباء والماء للأسر الفقيرة فى السنغال.

وأضاف "خصصنا 15.5 مليار فرنك أفريقى لدفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين لصالح 975 ألفا 522 أسرة.. ودفعنا ثلاثة مليارات فرنك لسداد فواتير المياه مدة شهرين لـ 670 ألف أسرة.. ومنح 69 مليار فرنك بدلاً من الـ 50 مليارا المخطط لها فى البداية لشراء الطعام لصالح مليون أسرة.

يذكرأن ، أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 15 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الحالات 190 حالة، وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية مساء الخميس أن السنغال سجلت يوم الثلاثاء أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس لباب ضيوف ، الرئيس السابق لأوليمبيك مرسيليا (فرنسا) الذى توفى في مستشفى فان في دكار.



وأشار البيان إلى أن الفئة العمرية ما بين 25 و60 عاما تمثل نسبة 64 في المائة من المصابين في السنغال، لافتا إلى شفاء 10 مصابين اليوم من أصل خمسة وخمسين حالة تم شفاؤها منذ ظهور والوباء في السنغال مطلع الشهر الماضي.