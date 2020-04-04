اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئيس السنغالى يعلن إجراءات اجتماعية لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 02:05 ص
الرئيس السنغالى يعلن إجراءات اجتماعية لمواجهة فيروس كورونا الرئيس السنغالي ماكي سال
ا ش ا

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 أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، جملة من الإجراءات الاجتماعية في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، الذي سجلت بلاده نحو 100 إصابة، منذ الثاني مارس الماضي.
وقال الرئيس السنغالي - في كلمة بثها التلفزيون السنغالي، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال بلاده - إن الدولة من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا على حياة المواطنين قامت بسداد فواتير الكهرباء والماء للأسر الفقيرة في السنغال.
وأضاف "خصصنا 15.5 مليار فرنك أفريقي لدفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين لصالح 975 ألفا 522 أسرة.. ودفعنا ثلاثة مليارات فرنك لسداد فواتير المياه مدة شهرين لـ 670 ألف أسرة.. ومنح 69 مليار فرنك بدلاً من الـ 50 مليارا المخطط لها في البداية لشراء الطعام لصالح مليون أسرة.

ماكي سال

السنغال

كورونا

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