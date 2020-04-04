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الداخلية الكويتية تفتتح مقرين جديدين لاستقبال مخالفى الإقامة

السبت، 04 أبريل 2020 08:21 م
الداخلية الكويتية تفتتح مقرين جديدين لاستقبال مخالفى الإقامة وزارة الداخلية بالكويت
إيمان حنا

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تفتتح وزارة الداخلية الكويتية، غدا السبت، مقرين جديدين في منطقة جليب الشيوخ لاستقبال مخالفي الإقامة الراغبين في مغادرة البلاد، وفق ما ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان لها نشرته الراى الكويتية.
 
وأوضحت الوزارة أن المقرين سيستقبلان  المخالفين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا، وستستقبل النساء المخالفات في مدرسة رفيدة الأسلمية الإبتدائية - بنات-قطعة (4) شارع (200)، فيما سيستقبل الرجال المخالفون في مدرسة نعيم بن مسعود الإبتدائية - بنين- قطعة  (4) شارع (250).


وأوضحت أن ذلك يأتي وفق القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020، بشأن قواعد مغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص الإقامة، أو من انتهت تراخيص إقامتهم، لإتاحة الفرصة لهم لمغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم دون دفع أية غرامات مالية مستحقة عليهم، أو تحمل مصاريف و تكلفة رحلات الطيران، مع إمكانية عودتهم مرة أخرى إلى البلاد.


وأضافت الإدارة أنه تم تجهيز المقرين الجديدين وفق التدابير الأمنية والوقائية لحماية الجميع و تقديم وجبات مجانية ومشروبات للمخالفين، إذ أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وفقاً لتوجيهات القيادة العليا للمؤسسة الأمنية، سيتم تذليل كل العقبات، وإتاحة جميع التسهيلات لمخالفي قانون الإقامة من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة لإعادتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن.


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