"الداخلية العراقية" تعلن دخول حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ بإقليم كردستان

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) أن الحصيلة الجديدة جاءت بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء 143 فحصا مختبريا لحالات ملامسة وأخرى مشتبها بها، مشيرة إلى أن المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة أصبح 175 حالة مؤكدة، و49 شفاء، و4 حالات وفاة.

وأفادت (نينا) بأن 10 أشخاص تماثلوا اليوم للشفاء "ليصبح العدد حتى الآن 36 حالة فيما أشارت إلى أن عدد الوفيات 10 حالات، وما زال 76 قيد العلاج"، مبينة أن العدد الكلي للإصابات في البصرة 122.

وفي سياق متصل .. أعلن محافظ بابل وكالة حسن منديل عن تمديد حظر التجوال في بابل حتى الحادي عشر من أبريل الجاري بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن إجراءات مشددة ستفرض على كل من يحاول كسر حظر التجوال، مشيرا إلى أن المواد الغذائية والفواكه والخضروات متوفرة وبأسعار مدعومة في بابل.

من جانب أخر أحبطت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي العراقي، مخططا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف حقول النفط في محافظة ديالى.