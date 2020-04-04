اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: قدمنا 274 مليون دولار لدول العالم لمكافحة جائحة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 03:03 م
الخارجية الأمريكية: قدمنا 274 مليون دولار لدول العالم لمكافحة جائحة كورونا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشطن قدمت ما يقرب من 274 مليون دولار، لمساعدة عشرات الدول فى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 

وقالت الخارجية الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 274 مليون دولار لمساعدة عشرات الدول في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تأكيدًا على التزام أميركا بتقديم المساعدات الإنسانية وتحسين الصحة في العالم.

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 

وفى سياق آخر أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، فخره بعملية الإخلاء التى قادتها وزارة الخارجية الأمريكية، لجلب الأمريكيين للولايات المتحدة، إثر انتشار جائحة كورونا المستجد، قائلا :"لم نقم خلال تاريخ وزارة الخارجية البالغ 230 عاما، بعملية إخلاء عالمى لهذا النطاق الجغرافى وهذا التعقيد".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لم نقم في تاريخ وعمر الوزارة البالغ 230 عامًا بإخلاء عالمي لهذا النطاق الجغرافي والتعقيد، ليس لدى الولايات المتحدة واجب أعلى من حماية الشعب الأمريكي، لم أكن فخورًا أبدًا بكيفية فعلنا ذلك أكثر مما أنا عليه اليوم".

وفى سياق مختلف، كان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، قد وصف الدبلوماسيون الإيرانيون أنهم عملاء للإرهاب، مشيرا إلى أنهم قاموا بعمليات اغتيال متعددة ومؤامرات تفجير في أوروبا العقد الماضى.

وقال بومبيو فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية: "إن التقارير التي تفيد بتورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض في تركيا مثيرة للقلق ولكنها تتوافق تماماً مع مهامهم - "الدبلوماسيون" الإيرانيون هم عملاء للإرهاب وقاموا بعمليات اغتيال متعددة ومؤامرات تفجير في أوروبا على مدى العقد الماضي".

وفى سياق آخر، بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، هاتفياً مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.وفق واس.

وتناول الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه فيصل بن فرحان من نظيره الأمريكي - العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة الى مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان مايك بومبيو، قد صرح، إن بلاده عرضت مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، لتجاوز أزمة كورونا.

وأضاف "ندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف"، وأوضح أن العقوبات لا تشمل الإمدادات الطبية والصيدلانية فى أى مكان من العالم.

وقد بحث أيضا مع وزير الشؤون الخارجية الهندى الدكتورسوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد- 19 " المتفشي عالميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.

 


الخارجية الامريكية

كورونا المستجد

جائحة كورونا

فيروس كورونا

كورنا نيوز

كورونا ميتر

مايك بومبيو

كورونا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة