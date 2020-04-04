اليوم السابع
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"الحفاظ على الطعام آمنا فى زمن كورونا".. دورة تدريبية لشيفات المطاعم والفنادق

السبت، 04 أبريل 2020 02:00 ص
"الحفاظ على الطعام آمنا فى زمن كورونا".. دورة تدريبية لشيفات المطاعم والفنادق مطعم - أرشيفية
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت غرفة المنشآت السياحية عن دورة مجانية وذلك للمطاعم وقطاع الضيافة بشكل عام، وسيحصل المتدربون على شهادة اجتياز الدورة "أون لاين". وقالت الغرفة لأعضائها إن الدورة ستشمل تعزيز التعامل الآمن مع الطعام، مع التركيز على الممارسات للحفاظ على الطعام والموظفين آمنين أثناء تفشي فيروس كورونا COVID-19.

ولجأت غرفة المنشآت السياحية إلى الـON LINE لتقديم تدريبات لأعضائها خلال الفترة المقبلة، بهدف الارتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين، واضطراها تحت وطأة الظروف الحالية إلى إلغاء فكرة مشاركة عمالها فى الدورات التدريبية. وكان اتحاد الغرف السياحية قد قرر إنشاء قناة على "يوتيوب" لتدريب العاملين بالقطاع السياحى خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، للاستفادة من تلك الفترة فى رفع كفاءة العاملين وتقديم خدمات التدريب أون لاين فى ظل الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن تبث القناة مناهج التدريب على ستة مواد مقررة ضمن التدريب الذي يقدمه اتحاد الغرف السياحية، من خلال تنفيذه للمشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية، في إطار برنامج إصلاح التعليم والتدريب الفني. وأكد الاتحاد أنه من المقرر أن تكون هذه القناة نواة لمشروع تدريب تفاعلي أكبر وأشمل مستقبلا، يساهم في مشروع التدريب عن بعد الذي يأمل الإتحاد في تنفيذه قريبا.

وكانت غرفة المنشآت السياحية قد اعلنت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تقديم دورات تدريبية للشيفات والطهاة عن طريق فيس بوك، حيث سيتم تقديم حلقات نقاشية للطهاة المحترفين واصحاب المطاعم لايڤ، وستشمل الحديث عن سلامة الغذاء.

وأشارت دكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب إلى أنه بالتعاون مع شركة uniliver سيتم عقد دورات توعوية علي شبكة الانترنت (اونلاين) للطهاة العاملين بالفنادق للسلامة والصحة المهنية وسلامة وصحة الغذاء.


السياحة

تدريب اون لاين

الشيفات

اخبار مصر

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