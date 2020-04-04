الحب والبراءة.. طفلتان تنثران الورود على موكب لقوات الأمن بالأردن (فيديو)

كتب هيثم سلامة

في مشهد رائع حيث امتزجت فيه البراءة بالمحبة، حيث نثرت فتاتين بالمملكة الأردنية الهاشمية، قوات الشرطة خلال مرورها بالورود، الأمر الذى جعل ضباط يخفون سرعة سيارتهم ويبادلونهن التحية ، بينما قام أحد منهم بالنزول من على دراجته النارية إلى الفتاتين ونثر الورود عليهن.

وجهه مغردون الشكر إلى ضباط الشرطة بدولة الأردن والفتاتين لما لهما من مشاعر صادقة ، وطريقة تعبير رائعة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودور قوات الشرطة في حفظ الأمن والنظام.

الله حيو النشامه الابطال وربي يحفظ الشعب الاردني يارب العالمين

طفلتان نشميتان تلقيان الورود علي ناشمي الجيش والأجهزة الأمنية pic.twitter.com/rCKNLBI9bL — نرمين الشاوي👸🏼 (@ValeenAml) April 2, 2020

وقالت إحدى المغردات:" الله حيو النشامه الابطال وربي يحفظ الشعب الاردني يارب العالمين..طفلتان نشميتان تلقيان الورود علي ناشمي الجيش والأجهزة الأمنية"، وكتب أخرى:"فتاتين رائعين الله يحفظهم".





يشار إلى أنه نقلت قناة الحدث تصريحات لوزير الصحة الأردنى، قال فيها: "سنعود إلى الحياة الطبيعية إذا لم نسجل أي حالات لـ 10 أيام متتالية".

وكان الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردنى، أكد أن فترة حضانة فيروس كورون الجديد "كوفيد 19"، من 1 إلى 14 يوما، لكنها ربما تمتد حتى 24 يوما.

وكتب جابر، عبر حسابه على تويتر: "فترة حضانة فيروس كورونا من 1-14 يوما، قد تمتد لـ24 يوما"، كاشفا: "وتوجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".

وأوضح جابر أنه من الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله قبل ظهور الأعراض، مشددا على أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هى اتباع التعليمات.