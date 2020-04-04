اليوم السابع
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الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى جبهة صرواح.. فيديو

السبت، 04 أبريل 2020 09:41 م
الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى جبهة صرواح.. فيديو الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى جبهة صرواح
إيمان حنا

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لقى أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثى الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطنى فى جبهة صرواح غرب محافظة مارب. وفق بيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

 
وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش اليمنى استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يطوقوهم ويمطروهم بالنيران وقذائف المدفعية.
 
 
وأكد المصدر، أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من المليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال. 
 
 
وبالتزامن مع هذا، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.
 
 
وكانت مدفعية الجيش اليمنى، قد استهدف فجر اليوم مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في جبهات صرواح  وهيلان، وتمكنت من تدمر تحصينات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.
 

ومن جهة أخرى، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، إن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، ويوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي .
 

وأضاف فى حسابه على تويتر "إن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن"ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا، أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل "أحصنة طروادة" فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل".

 

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحة أنطونيو جوتيريش، أن الدعوة التى أطلقتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار هى الآن فى غاية الأهمية فنحن كبشرية أمام حرب كبيرة مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وإذا لم تتوقف تلك الحروب والصراعات فسوف يهزمنا فيروس كورونا .

 

وأضاف جوتيريش، فى لقاء مع قناة العربية اليوم، قائلا:" أناشد كل من يؤثر على أطراف الصراعات الدائرة فى ليبيا وسوريا واليمن، وكل مكان به صراع أن يتوقفوا ، على الجميع أن يعوا ذلك جيدا".

 

وعن الضربات التى وجهتها ملشيات الحوثى صوب الرياض الاسبوع الماضى، قال: "لقد شعرنا بالأسى لتفجر الأعمال العدائية باليمن وإطلاق الصواريخ ضد السعودية، ووالشعب اليمنى عانى كثيرا وعلينا أن نحل السلام بهم، فهم شعب كريم ويستحق أن ينعم بالسلام.

 


اليمن

جبهة صرواح

معارك اليمن

الحوثيين

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