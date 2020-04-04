الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى جبهة صرواح.. فيديو

إيمان حنا

لقى أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثى الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطنى فى جبهة صرواح غرب محافظة مارب. وفق بيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش اليمنى استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يطوقوهم ويمطروهم بالنيران وقذائف المدفعية.

وأكد المصدر، أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من المليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وبالتزامن مع هذا، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وكانت مدفعية الجيش اليمنى، قد استهدف فجر اليوم مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمر تحصينات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.