اليوم السابع
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الجيش اليمنى يعلن مصرع أكثر من 25 حوثيا بنيران قواته فى جبهة صرواح

السبت، 04 أبريل 2020 08:53 م
الجيش اليمنى يعلن مصرع أكثر من 25 حوثيا بنيران قواته فى جبهة صرواح اليمن - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش اليمنى، أن أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرون اليوم السبت، بنيران قواته في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش اليمني استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، مشيراً إلى أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25عنصراً من المليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وكانت مدفعية الجيش الوطني اليمني استهدف - فجر اليوم - مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمر تحصينات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.


الحوثيين

اليمن

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مارب

اخبار اليمن

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