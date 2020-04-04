الجيش الموريتانى ينتشر شمال شرق البلاد فى إطار مواجهة فيروس كورونا

وكالات

انتشرت وحدات من الجيش الموريتاني، في ولاية الزويرات شمال شرق البلاد على الحدود مع الجزائر ومالي، وذلك لوقف التسلل غير الشرعي في هذه المنطقة، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية لوقف انتشار وباء فيروس كورونا .

وأكد قائد أركان الحرس الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على ضرورة التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات العليا في البلد لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن العلاج الوحيد المتاح حاليا للتعاطي مع هذا الوباء هو الوقاية منه من خلال اتباع كل الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بدقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسّخر كافة وسائلها لمحاربة هذا الفيروس عبر تعزيز طرق وآليات الوقاية منه.