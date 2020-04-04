اليوم السابع
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الجيش السورى يعلن تفجير ذخائر مخلفات الإرهابيين شرق دمشق

السبت، 04 أبريل 2020 12:44 م
الجيش السورى يعلن تفجير ذخائر مخلفات الإرهابيين شرق دمشق صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلن الجيش السورى تفجير ذخائر مخلفات الإرهابيين شرق دمشق.

قال مصدر مصدر عسكري : ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم  بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي القابون شرق دمشق، حسبما جاء فى وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقد أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي بتمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكل الأنشطة الأخرى التي تترافق مع تجمعات بشرية حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكانت وزارة الثقافة أعلنت الشهر الماضي إيقاف العمل في الإدارة المركزية ومديريات الثقافة في جميع المحافظات والجهات التابعة لها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لكورونا.

وقد بدأ تطبيق قرار حظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي.

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا قرر أمس حظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأصدرت وزارة الداخلية تعميما حول تنفيذ هذا الحظر من قبل عسكريي قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات.

واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ الـ 25 من الشهر الحالى وسوابقه.

 

دمشق

سوريا

الارهابيين

الجيش السورى

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