اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الروسى يجرى 5 آلاف اختبار لفيروس كورونا فى صفوفه والنتائج سلبية

السبت، 04 أبريل 2020 02:09 م
الجيش الروسى يجرى 5 آلاف اختبار لفيروس كورونا فى صفوفه والنتائج سلبية الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إجراء نحو 5 آلاف اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على جنود فى الجيش الروسى ولم يوجد أى حالة إيجابية، وأضافت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنها أجرت 4794 اختبارا خاصة على الجنود الروس، لافتة إلى أنه لم توجد إصابات رغم نشر القوات الخاصة في 32 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت، اليوم السبت، 584 حالة إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي المصابين 4731 و43 حالة وفاة.

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية، أعلنت أن أكثر من 200 ألف شخص لا يزالون قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الهيئة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أن 389 ألفا و235 شخصا خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام، ولا يزال 205 الأف و612 شخصا منهم قيد المراقبة حتى اللحظة.

وأفاد البيان، بأنه تم إجراء ما مجموعه أكثر من 639 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا.
يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا تجاوز 4000 حالة، معظمها في العاصمة موسكو.

وكانت سلطات العاصمة الروسية "موسكو"، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى المدينة إلى 3 آلاف و357 شخصا؛ بزيادة 434 حالة عن اليوم السابق، وسجلت موسكو قبل صدور هذه البيانات ألفين و923 إصابة، و24 وفاة و168 حالة شفاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، حيث شهدت تسجيل أكثر من 50% من إجمالي عدد الوفيات والإصابات بالبلاد.

 


الجيش الروسى

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش الروسى يسهم فى تجهيز مستشفى ميدانى بإيطاليا لعلاج مرضى كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:00 ص

الجيش الروسى يجرى آلاف الاختبارات للكشف عن كورونا بين صفوف قواته

الإثنين، 30 مارس 2020 12:03 م

روسيا: انطلاق اختبار لجهوزية وحدات الجيش الروسى فى مكافحة فيروس "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 02:59 ص

روسيا تسجل 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

السبت، 04 أبريل 2020 10:46 ص

روسيا توقف مؤقتا رحلات إعادة مواطنيها من الخارج

السبت، 04 أبريل 2020 12:20 ص

روسيا ترسل فرقا وأطباء عسكريين ومعدات خاصة إلى صربيا لمكافحة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:59 م

روسيا تسجل 4 وفيات وإصابة 601 بفيروس كورونا المستجد

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة