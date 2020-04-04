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الجيزة تزيل أكبر سوق عشوائى بالهرم و3 أسواق ببولاق الدكرور .. صور

السبت، 04 أبريل 2020 12:48 م
الجيزة تزيل أكبر سوق عشوائى بالهرم و3 أسواق ببولاق الدكرور .. صور إزالة سوق عشوائى بالهرم
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من إزالة أحد أكبر الأسواق العشوائية بحي الهرم والتي كانت تشهد زحاما كبيرا من قبل المواطنين حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إزالة سوق المنشية بمنطقة الطوابق فيصل بعد استقبال العديد من شكاوي المواطنين والخاصة بتواجد باعة جائلين و مفترشين وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اقرارها للحد من اي تجمعات للمواطنين لمكافحة فيروس كورونا . 
 
ولفت إلى انه تم توجيه حملات مكبرة علي السوق استمرت علي مدار اليوم لإزالة اي تجمعات والباعة من نهر الطريق ورفع كافه أوجه الإشعال حيث تم اعادة الانضباط بالشارع مؤكدا ان الأعمال شهدت ترحيب كبير من قبل المواطنين لما لذلك من أهمية في الحد من اي تجمعات . 
 
ووجه المحافظ حي الهرم بالتمركز بالمنطقة لمنع إقامة السوق مجددا حفاظا علي سلامة المواطنين مع المرور الدوري علي كافة الاسواق نطاق الحي لمنع اقامة اي اسواق اسبوعية . 
 
 وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لإيقاف جميع الأسواق الاسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع الاهتمام بتوعية المواطنين بأهمية التزامهم والابتعاد عن اي تجمعات . 
 
مشيرا انه تم ايقاف انعقاد اربعة اسواق اسبوعية أخرى يوم السبت بدهشور بمركز البدرشين و بقرية القبابات بأطفيح وسوق السبت بالصف وسوق الرهاوي بمنشأة القناطر .
 
اضافة الى إزالة سوق شارع بلال بترعة عبد العال وإشغالات سوق علي بشارع العشرين وسوق صفط اللبن بحي بولاق الدكرور استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.
 
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