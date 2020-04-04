الجزائر: توسيع حظر التجوال الجزئى ليشمل كل الولايات.. وزيادة أوقاته فى 9 ولايات

أ.ش.أ

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم، توسيع الحجر المنزلى الجزئى الذى يشمل حظرا للتجوال ليشمل كل الولايات الجزائرية، باستثناء ولاية البليدة التي تشهد حظرا كاملا، مع تغيير مواعيده في بعض الولايات منها الجزائر العاصمة ليصبح من 3 عصرا حتى السابعة صباحا.

وبحسب التلفزيون الجزائرى الرسمى، تقرر تمديد الحجر المنزلي الجزئي الذي يشمل حظرا للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا، مع تغيير مواعيده في 9 ولايات هي الجزائر العاصمة، ووهران، وبجاية، وسطيف، وتيزي وزو، وتيبازة، وتلمسان، عين الدفلى، المدية ليصبح من الثالثة عصرا حتى السابعة صباحا، على أن يطبق ذلك القرار اعتبارا من غد الأحد.

وذكر التلفزيون الجزائري أن ولاية البليدة فقط هي التي تشمل حجرا صحيا شاملا على مدار اليوم، نظرا لكونها بؤرة لانتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار قد أعلن اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1251 حالة إصابة، و130 وفاة.