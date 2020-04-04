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الجزائر ترفض بيع حقول غازية لشركة مدرجة فى بورصة تل أبيب

السبت، 04 أبريل 2020 01:44 م
الجزائر ترفض بيع حقول غازية لشركة مدرجة فى بورصة تل أبيب شركة سوناطراك الجزائرية للمواد البترولية
كتب مصطفى عنبر

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علقت شركة "إديسون" الإيطالية مؤقتا، عملية بيع حصصها في حقول غازية جنوب الجزائر، لصالح شركة "إنرجيان للنفط والغاز" بسبب موقف رافض للسلطات الجزائرية وشركة سوناطراك لإتمام الصفقة، كون الشركة اليونانية لها علاقات وطيدة بإسرائيل ومدرجة فى بورصة تل أبيب للتعاملات المالية منذ أكتوبر 2018.

 

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، بيان لشركة "إديسون الإيطالية" أمس الجمعة، يؤكد أن مجلس إدارتها المجتمع يوم 02 أبريل 2020 أقر بعض التعديلات والمراجعات على اتفاق بيع 100 بالمائة من فرعها للاستكشاف والإنتاج المحروقات، لصالح شركة "إنرجين للنفط والغاز:" اليونانية، بموجب الصفقة التي أعلن عنها في 4 جويلية ولاحقا في 23 ديسمبر 2019.

 

ولفت البيان إلى أن الصفقة مع "أنرجين للنفط والغاز" ستستثني رسميا أصول شركة إديسون لاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر.

 

وورد في بيان الشركة الإيطالية أنه فيما يتعلق بأصولها الموجودة في الجزائر، والتي هي في مرحلة نشاط بكامل طاقتها منذ أوت 2018، فإنه وفقا لأحكام السلطات الجزائرية وبالتوافق مع شركة سوناطراك، قررت “إديسون” احتفاظها بملكية أصولها في الجزائر عن طريق بدء عملية نقل داخل المجموعة، وبالتالي استبعادها من صفقة نقلها إلى "أنرجين للنفط والغاز"، مشيرا إلى أن يمكن النظر في بيع هذه الأصول المتواجدة في الجزائر، بعد عملية التحويل داخل المجموعة وعندما تسمح بذلك ظروف السوق.

 

وكشفت الشركة الإيطالية أن هذه التغييرات ستنجر عنها تبعات مالية في الصفقة من "إنرجين للنفط والغاز" تبلغ حوالي 150 مليون دولار أمريكي.

 

ومن ملاحظة البيان الصادر عن مجلس إدارة “إديسون الإيطالية” يتضح أن هناك موقفا جزائريا معارضا لبيع أصولها في الصحراء الجزائرية، لكن البيان حاول قدر الإمكان عدم إظهار تفاصيل الموقف الجزائري المعارض للصفقة، ودون تقديم أي تفاصيل عن أسبابه.

 

وفي السياق أفاد مصدر على اطلاع كامل بالملف لـصحيفة الشروق اجزائرية، أن البيان هو تأكيد لاحتفاظ الشركة الاإطالية بأصولها في الصحراء الجزائرية والمتواجدة بمحيط رقان بولاية أدرار، مشيرا إلى أن الحقول التي تتواجد بها "إديسون" تنتج الغاز المكثفات.

 

وحسب المصدر ذاته فإن الصفقة المتعلقة بالحقول المستغلة من طرف اديسون الإطالية صارت معلقة في انتظار زبون يحظى بموافقة السلطات الجزائرية.

 

وحسب بيان الشركة الإيطالية فإن الصفقة مع الشركة اليونانية بلغت نحو 750 مليون دولار، لكن المصدر الذي تحدث معه الشروق وهو على اطلاع بالملف اكد أن أصول "اديسون" في محيط رقان لوحدها تبلغ قيمتها ما بين 600 إلى 800 مليون دولار.


الجزائر

اسرائيل

الغاز

تل ابيب

ايطاليا

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