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الجثمان يرقد فى مقابر الأسرة.. حكاية سيدة النجيلة من الإصابة بكورونا حتى الدفن (فيديو)

السبت، 04 أبريل 2020 11:56 م
الجثمان يرقد فى مقابر الأسرة.. حكاية سيدة النجيلة من الإصابة بكورونا حتى الدفن (فيديو) المتوفية بكورونا في مستشفى النجيلة
كتب - تامر إسماعيل صالح

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أدى طاقم مستشفى العزل بالنجيلة، من الأطباء والتمريض والإداريين، صلاة الجنازة على جثمان سيدة " 64 سنة" – من محافظة الإسكندرية- كانت مصابة بفيروس كورونا، واستقبلها المستشفى قبل 3 أيام، وكانت بحالة جيدة، وأنها توفيت بسبب أزمة قلبية، وليس بسبب كورونا –بحسب تأكيدات مصادر طبية داخل المستشفى.
 
لكن الجدل حول هذه السيدة كان كثيرا، بسبب ما نشر عن أن أسرتها رفضت استلام جثمانها، وان وفاتها كانت نتيجة مشاجرة هاتفية مع أحد أفراد الأسرة، لكن ما حدث لاحقا هو انتقال الجثمان على يد الأسرة للدفن بمقابرهم.
 
الفيديو التالى يرصد هذه القصة منذ دخول السيدة المسنة للمستشفى، حتى دفنها.
 

مقابر الاسرة

سيدة النجيلة

كورونا

اخر الاخبار

وفيات كورونا

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