الجامعة العربية ترحب بمبادرة البحرين إعلان 5 أبريل يوماً عالمياً للضمير

كتب مصطفى عنبر

رحبت الجامعة العربية بالمبادرة التي أطلقها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء ممكلة البحرين، بإعلان الخامس من أبريل يوماً عالمياً للضمير، ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن الأمين العام تقديره للمبادرة البحرينية التي تعكس فهماً دقيقاً لما يحتاج إليه عالم اليوم من قيم يتعين العمل على تعزيزها وغرسها في آلية عمل النظام الدولي والعلاقات بين الشعوب والحكومات، وبين الدول وبعضها البعض.

وأضاف أن أزمة وباء كورونا تُذكرنا جميعاً بأن الإنسانية كلها في قاربٍ واحد، وأن التضامن والتعاضد بين البشر هو سبيل النجاة الوحيد من الازمات الكبري، ومن هنا فإن تلك المبادرة الشاملة يحتاج إليها المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى.

تجدر الإشارة الي ان المبادرة تبنتها الأمم المتحدة وصدر بها قرارٌ للجمعية العامة تضمن في نصه أن "اليوم الدولي للضمير يُشكل وسيلةً لتعبئةِ جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مُستدام، قوامه السلام والتضامن والوئام".